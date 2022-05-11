Patlayan çöplükten Süper Lig'e

29 yıl önce, Ümraniye Hekimbaşı çöplüğündeki metan gazı patlamasında 39 kişi hayatını kaybetti. Rehabilite edilen eski çöplük şimdi bir futbol takımının zirveye çıkışına ev sahipliği yapıyor. O alanda maçlarını oynayan Ümraniyespor 11 yılda, 6 lig atladı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecekler.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.