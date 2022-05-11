Patlayan çöplükten Süper Lig'e

29 yıl önce, Ümraniye Hekimbaşı çöplüğündeki metan gazı patlamasında 39 kişi hayatını kaybetti. Rehabilite edilen eski çöplük şimdi bir futbol takımının zirveye çıkışına ev sahipliği yapıyor. O alanda maçlarını oynayan Ümraniyespor 11 yılda, 6 lig atladı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecekler.

Haberler - NTV 11.05.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 11.05.2022 - 12:07

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