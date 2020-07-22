Pınar'ın ardından...

Türkiye, eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'e ağlıyor. Genç kızın kısa süre önce bir tanıtım filminde rol aldığı ortaya çıktı. Marmaris'de çekilen görüntülerde, turistik bir tesise giden Pınar ve arkadaşlarının hikayesi anlatılıyor.

NTV 22.07.2020 - 12:31 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 12:47

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