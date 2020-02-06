Pistten çıkan uçağın pilotuna kuleden kuyruk rüzgarı uyarısı: Öndeki 2 uçak pisti pas geçmiş
Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunuyordu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Uçak şiddetli rüzgar nedeniyle mi pistten çıkıp parçalandı? Havacılık uzmanları, kazadan dakikalar önce iki uçağın şiddetli kuyruk rüzgarı nedeniyle pisti pas geçtiğine dikkati çekiyor. İşte ayrıntılar...
06.02.2020 - 09:30| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 09:48
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