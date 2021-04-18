Polisten kaçan gençler bahçede yakalandı: ‘‘Bayağı hızlı koştunuz, gelin’’

Düzce’de kıstlama denetimi yapan polisleri görünce kaçan dört gençten ikisi bahçede yakalandı. Polislerin bir saat boyunca peşinden koştuğu gençler, bir evin bahçesinde yakalanınca, kimliklerini göstererek ceza yemekten kurtulmaya çalıştı. Kaçan iki arkadaşlarının nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen gençler gözaltına alındı.

ntv.com.tr 18.04.2021 - 10:54 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 11:14

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