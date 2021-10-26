Ressam Gökçe Erhan'ın evi yandı: Kundaklama şüphesiyle inceleme

Eserleriyle çevre sorunlarına dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Erhan’ın Trabzon'daki 2 katlı evinde yangın çıktı. Yangının, Gökçe'nin yapacağı bir basın açıklamasına saatler kala çıkmış olması dikkat çekti. Kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Haberler - NTV Haber - DHA 26.10.2021 - 02:14 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 02:35

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