Ressam Gökçe Erhan'ın evi yandı: Kundaklama şüphesiyle inceleme
Eserleriyle çevre sorunlarına dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Erhan’ın Trabzon'daki 2 katlı evinde yangın çıktı. Yangının, Gökçe'nin yapacağı bir basın açıklamasına saatler kala çıkmış olması dikkat çekti. Kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.
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NTV Haber - DHA 26.10.2021 - 02:14| Son Güncelleme : 26.10.2021 - 02:35
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