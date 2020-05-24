Sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Virüsle mücadelenin ön cephesindeki savaşçılar, yani sağlık çalışanları bayramda da yoğun mesaide... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen İstanbulda 65 yaş üstündekilere tanınan 6 saatlik izin haricinde hareketliliğin bir nedeni de işlerine gidip gelen sağlık çalışanları oldu. İşte ayrıntılar...
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24.05.2020 - 15:56| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 16:09
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