Sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Virüsle mücadelenin ön cephesindeki savaşçılar, yani sağlık çalışanları bayramda da yoğun mesaide... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen İstanbulda 65 yaş üstündekilere tanınan 6 saatlik izin haricinde hareketliliğin bir nedeni de işlerine gidip gelen sağlık çalışanları oldu. İşte ayrıntılar...

24.05.2020 - 15:56 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 16:09

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