Sağlıkçılara 3D yazıcıyla siperli maske

Corona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için siperli maskeler tasarlandı. 3D yazıcılara sahip olanlar bir platform kurdu ve ürettikleri koruyucu maskeleri ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına ulaştırmaya başladı. (Haber: Korhan Varol Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)

24.03.2020 - 16:56 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 17:40

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