Saldırgana piknik tüpüyle karşılık verdi

İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi kendisine yumrukla saldıran arkadaşına piknik tüpüyle karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran saldırgan kendini yerde buldu. Bir süre sonra ayağa kalkmayı başaran kişi olay yerinden sendeleyerek, uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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DHA 26.05.2021 - 10:11| Son Güncelleme : 26.05.2021 - 10:37
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