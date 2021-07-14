Saniyelerle kurtuldular

İstanbul’da oto yıkamacıda çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz çırak, müşteri aracını park etmeye çalışırken kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak durdu. Olaydan saniyeler önce dükkandan köpeğiyle çıkan bir genç ve bebeğiyle kaldırımda yürüyen bir anne kazayı ucuz atlattı.

ntv.com.tr 14.07.2021 - 15:41 | Son Güncelleme : 14.07.2021 - 15:54

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