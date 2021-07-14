Saniyelerle kurtuldular

İstanbul’da oto yıkamacıda çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz çırak, müşteri aracını park etmeye çalışırken kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak durdu. Olaydan saniyeler önce dükkandan köpeğiyle çıkan bir genç ve bebeğiyle kaldırımda yürüyen bir anne kazayı ucuz atlattı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 14.07.2021 - 15:41| Son Güncelleme : 14.07.2021 - 15:54
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.