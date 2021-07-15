Şantiyede hortum çıktı

Sivas'ta Yenişehir Mahallesi'nde yapımı devam eden itfaiye binasının şantiyesinde hortum oluştu. Bu sırada işçiler çalışıyordu. Hortuma vinçte yakalanan işçiler kısa süreli panik yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bir süre sonra etkisini kaybeden hortum gözden kayboldu.

İHA - NTV Haber 15.07.2021 - 14:09 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 14:13

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