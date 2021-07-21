'Sarıkız' örümceğine iş yerinde bakıyor

Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan Ekrem Ulucan, ailesiyle birlikte yaşadığı tek katlı evlerinin bahçesinde, geçen hafta, 'et yiyen örümcek' olarak bilinen 'Sarıkız' yakaladı. Terlikle örümceği güçlükle öldüren Ulucan ve ailesi, korkudan bir süre evlerine giremedi. Ulucan, önceki gün ise yine evlerinin giriş kısmındaki merdivenlerde başka bir 'Sarıkız' fark etti. Örümceği yakalayıp kavanoza koyarak iş yerine götürdü. Yetkililere haber veren Ulucan kendilerinden geri dönüş beklediklerini ifade etti.
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NTV 21.07.2021 - 15:09| Son Güncelleme : 21.07.2021 - 15:23
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