Şehit polisler anıtı ilk kez NTV'de

15 Temmuz darbe girişiminde 251 şehit verildi. Belki de haberlerın en üzücüsü Ankara Gölbaşı’ndan geldi. Yüzlerce özel harekat polisi o gece Gölbaşı'ndaki görev yerlerine koştular, hazırlıklarını yapıp Ankara’ya dağılacaklardı ki darbeciler Özel Harekat Daire Başkanlığı’nı iki kez bombaladı. Biri sivil 44 polisin şehit olduğu o alanda şimdi özel bir anıt var. (Haber:Serkan Kaya Kamera:İbrahim Ateşoğlu)
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NTV 15.07.2021 - 09:52| Son Güncelleme : 15.07.2021 - 10:18
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