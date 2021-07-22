Sel bölgesinden yeni görüntüler

Artvin'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden oldu. Arhavi ilçe merkezinde sokakları su bastı. Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Vatandaşlar su dolan sokaklarda yüzerek kurtuldu. Sel bir tankeri de sürükledi. İşte NTV Whatsapp hattına gelen yeni görüntüler...

NTV 22.07.2021 - 14:40 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 15:00

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