Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı belgeseli geliyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar taarruzi insansız hava aracı Akıncı için belgesel hazırlandığını açıkladı. Yerli TİHA, üstün harp kabiliyeti ile savaş uçaklarını yükünü azaltacak.
Abone ol
Paylaş
NTV 21.05.2020 - 15:57| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 16:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.