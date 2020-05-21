Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı belgeseli geliyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar taarruzi insansız hava aracı Akıncı için belgesel hazırlandığını açıkladı. Yerli TİHA, üstün harp kabiliyeti ile savaş uçaklarını yükünü azaltacak.

NTV 21.05.2020 - 15:57 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 16:50

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