Sepette tehlikeli yolculuk: Gerçekten inanılır gibi değil
İstanbul Kadıköy’de, bir motosiklete bağlanmış demir sepette oturan çocuk ve kadınları gören sürücüler gözlerine inanamadı. Tehlikeli yolculuğun görüntülerini, D-100 Karayolu’nda ilerleyen bir sürücü, cep telefonuyla kaydetti. Üç çocuk ve iki kadın, motosikleti kullanan gencin hemen yanındaki demir sepette oturuyordu. Görüntülerinin çekildiğini fark eden kadınlardan biri sürücüye el salladı.
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ntv.com.tr 18.08.2021 - 11:51| Son Güncelleme : 18.08.2021 - 12:02
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