Sepette tehlikeli yolculuk: Gerçekten inanılır gibi değil

İstanbul Kadıköy’de, bir motosiklete bağlanmış demir sepette oturan çocuk ve kadınları gören sürücüler gözlerine inanamadı. Tehlikeli yolculuğun görüntülerini, D-100 Karayolu’nda ilerleyen bir sürücü, cep telefonuyla kaydetti. Üç çocuk ve iki kadın, motosikleti kullanan gencin hemen yanındaki demir sepette oturuyordu. Görüntülerinin çekildiğini fark eden kadınlardan biri sürücüye el salladı.

ntv.com.tr 18.08.2021 - 11:51 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 12:02

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