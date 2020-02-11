Sesiyle büyüleyen sıvacı gencin hikayesi (Zülfü Livaneli eğitim giderini karşılayacak)
İnşaat işçisi genç, sanatçı Zülfü Livaneli'nin Twitter'da paylaştığı bir videoyla, sosyal medyanın gündemi oldu. Sıva yaparken Kürtçe türkü söyleyen, Murat Akbaşlı, sesiyle herkesi hayran bıraktı. Ailesine destek olmak için eğitimini yarıda bırakan Murat'ın şimdi, yeni bir hayata başlama şansı var. İşte ayrıntılar...
11.02.2020 - 15:03| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 15:45
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