Sigortası yatırılmayan garson ustabaşını bıçakla rehin aldı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sigortasının yatırılmadığını iddia eden bir garson, ustabaşını boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Özel Harekat ekibi çağrıldı. 4 saatin sonunda garson Kamil Tarık A.’nın bir anlık dalgınlığından yararlanan Lütfü Salman kaçmayı başardı. Ustabaşının kaçmasıyla ekipler garsonu yaka paça gözaltına aldı.
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ntv.com.tr 19.09.2021 - 12:45| Son Güncelleme : 19.09.2021 - 13:15
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