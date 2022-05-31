Sıkışan köpeği kurtarmak için seferber oldular

Ardahan’da sokak köpeğinin park halindeki bir aracın altında sıkıştığını görenler kurtarmak için harekete geçti. Köpeğin zarar görmemesi için araç çalıştırılmadı. El birliğiyle araç kaldırılarak köpek kurtarıldı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
Anadolu Ajansı 31.05.2022 - 10:46| Son Güncelleme : 31.05.2022 - 11:01
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.