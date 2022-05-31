Sıkışan köpeği kurtarmak için seferber oldular

Ardahan’da sokak köpeğinin park halindeki bir aracın altında sıkıştığını görenler kurtarmak için harekete geçti. Köpeğin zarar görmemesi için araç çalıştırılmadı. El birliğiyle araç kaldırılarak köpek kurtarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.05.2022 - 10:46 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 11:01

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