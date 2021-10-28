Silahlı ve döner bıçaklı saldırganlara sandalyeyle direndi
İstanbul Şişli’de iki genç, iddiaya göre küfürleşme yüzünden aralarında husumet olan kişiye silah ve döner bıçağıyla saldırdı. Arkadaşıyla sokakta sohbet ederken bir anda kurşunların hedefi olan M.K, ne yapacağını şaşırdı. Börekçi dükkanına kaçan M.K., kendisini sandalyeyle korumaya çalıştı. Saldırı sonrasında kayıplara karışan V.Ş. ile H.Ş. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Bacaklarına kurşun isabet eden M.K. hastanede tedavi altına alındı.
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