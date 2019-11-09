Şırnak'ta terör hedefleri böyle vuruldu (Jandarma-MİT operasyonu)
Şırnak ve Ağrı kırsalına düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'taki operasyon Jandarma ve MİT tarafından ortaklaşa düzenlendi. Operasyona dair görüntü de paylaşıldı. Ayrıntıları Gökhan Gerçek aktardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.