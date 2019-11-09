Şırnak'ta terör hedefleri böyle vuruldu (Jandarma-MİT operasyonu)

Şırnak ve Ağrı kırsalına düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'taki operasyon Jandarma ve MİT tarafından ortaklaşa düzenlendi. Operasyona dair görüntü de paylaşıldı. Ayrıntıları Gökhan Gerçek aktardı.

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