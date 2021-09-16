Sitede köpek besleyen aileye palalı saldırı

Antalya’da Oktay Başaslan ve ailesine, iddiaya göre, site içinde sokak köpeklerine baktıkları gerekçesiyle komşuları silah ve pala ile saldırdı. Saldırı sonucu kadının ve kızının vücutlarında kesikler oluşurken, Oktay Başaslan'ın da burnu kırlıd. Başaslan ailesi, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 16.09.2021 - 15:27| Son Güncelleme : 16.09.2021 - 15:40
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.