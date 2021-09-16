Sitede köpek besleyen aileye palalı saldırı

Antalya’da Oktay Başaslan ve ailesine, iddiaya göre, site içinde sokak köpeklerine baktıkları gerekçesiyle komşuları silah ve pala ile saldırdı. Saldırı sonucu kadının ve kızının vücutlarında kesikler oluşurken, Oktay Başaslan'ın da burnu kırlıd. Başaslan ailesi, saldırganlardan şikayetçi oldu.

ntv.com.tr 16.09.2021 - 15:27 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 15:40

DİĞER VİDEOLAR