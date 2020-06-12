Sivil havacılık kuralları yenilendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, corona virüs tedbirleri kapsamında tüm havalimanları ve uçaklarda uyulması gereken kuralları yeniledi. Tüm gelen yolcular muayeneden geçirilecek, test sonucu pozitif çıkanlar, geri gönderilmeyip tedavisi yapılacak.
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NTV 12.06.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 12.06.2020 - 17:16
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