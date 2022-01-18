Ege Denizi üzerinden yoğun kar yağışı gelecek

Ulaşımın kritik noktalarından biri olan Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Peki İstanbul’da aralıklı ve bölge bölge yağan ne kadar kalacak? NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çlaışkan anlattı.

Haberler - NTV 18.01.2022 - 13:23 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 13:50

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