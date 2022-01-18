Ege Denizi üzerinden yoğun kar yağışı gelecek

Ulaşımın kritik noktalarından biri olan Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Peki İstanbul’da aralıklı ve bölge bölge yağan ne kadar kalacak? NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çlaışkan anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.