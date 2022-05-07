Sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakalandılar

Denizli’nin Honaz ilçesindeki bir düğünde havaya rastgele ateş açan 4 kişi, sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakalandı. Toplamda 14 ayrı suç kayıtlarının olduğu belirlenen şüphelilerin silah ruhsatlaır iptal edildi. Haklarında ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem yapılan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberler - İHA 07.05.2022 - 12:45 | Son Güncelleme : 07.05.2022 - 12:49

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