Sözlü tacize uğrayıp dövüldüler: Cezalarını çekmeleri gerekiyordu

İstanbul Esenyurt’ta üç kadın arabayla yanlarına gelen erkekler tarafından dövüldü. İddiaya göre, genç kadınlar bir arkadaşlarını hastane ziyaretinden dönüyorlardı. Yolda yanlarına yanaşan araçtaki 4 kişi önce sözlü tacizde bulundu, ardından da genç kadınlara saldırdı. Olaydan sonra yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dövülen gençlerden Nehir Gödek ‘‘Şu an ellerini kollarını sallayarak sokakta geziyorlar. Cezalarını çekmeleri gerekiyordu’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 07.09.2021 - 16:12| Son Güncelleme : 07.09.2021 - 16:27
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.