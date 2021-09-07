Sözlü tacize uğrayıp dövüldüler: Cezalarını çekmeleri gerekiyordu

İstanbul Esenyurt’ta üç kadın arabayla yanlarına gelen erkekler tarafından dövüldü. İddiaya göre, genç kadınlar bir arkadaşlarını hastane ziyaretinden dönüyorlardı. Yolda yanlarına yanaşan araçtaki 4 kişi önce sözlü tacizde bulundu, ardından da genç kadınlara saldırdı. Olaydan sonra yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dövülen gençlerden Nehir Gödek ‘‘Şu an ellerini kollarını sallayarak sokakta geziyorlar. Cezalarını çekmeleri gerekiyordu’’ dedi.

ntv.com.tr 07.09.2021 - 16:12 | Son Güncelleme : 07.09.2021 - 16:27

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