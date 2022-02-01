Açık bıraktığı musluğu bu halde buldu

Sivas’ta sıcaklık gündüzleri eksi 17, geceleri de eksi 30’a kadar düşünce musluktan akan su bile dondu. Abdulvahabigazi mahallesi muhtarı Gazi Düzarduç, muhtarlık binasındaki ilginç görüntüyü cep telefonuyla kaydetti. Muhtar ‘‘Soğuk meşhur, havası sert, insanı mert Sivas. Bu soğuklarda Allah yardımcımız olsun’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 13:20 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 13:39

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