Selzede kadından insanlık dersi

Selin vurduğu Giresun'da ilk günden beri görev yapan NTV ekibinden Osman Terkan ve Kenan Kızılağaç, bugün Dereli ilçesinde çekim yaparken bir kadını fark etti. Elinde bidonuyla bir selzede... Aslında o içme suyu ve yiyecek almak için yardım noktasına gitmişti ama görevliler ayağındaki lastik ayakkabıyı görünce önce çizme vermek istedi. Bakın sonrasında neler yaşandı.

NTV 26.08.2020 - 13:04 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 13:33

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