"Tahrifat iddialarını reddediyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, avukatı aracılığıyla Üsküdar Kuzguncuk'taki eviyle ilgili kaçak yapılaşma iddiaları ve haberleri üzerine bir açıklama yaptı. "Tahrifat ve tezviratı reddediyoruz" başlıklı açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü de "Yasadışı yapılaşma sözkonusu değildir" açıklaması yaptı.

NTV Haber 15.04.2020 - 02:04 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 02:36

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