Taksi ücretine itiraz edip anahtarı aldı: Sopalarla dövüldü
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre, taksimetreye itiraz eden yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı. Yolcu, arabanın kontak anahtarını alarak taksiciyle kavga etmeye başladı. Taksicinin arkadaşlarına haber vermesiyle olay yerine çok sayıda taksici geldi. Kontak anahtarını vermek istemeyen yolcu, bir grup taksici tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü.
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