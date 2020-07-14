Takside ücret kavgası

İstanbul Ataşehir’de bir taksi şoförü, kendisine küfür ve hakaret ettiği iddiasıyla müşterisini dövdü. Parasını alan taksici aracına binip giderken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İddiaya göre müşteri hakaret ve küfür etmeye başlayınca taksi şoförü de müşterisine yumruk attı. Müşterisini yumrukla yere yıkan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

NTV 14.07.2020 - 12:02 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 12:28

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