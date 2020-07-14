Takside ücret kavgası

İstanbul Ataşehir’de bir taksi şoförü, kendisine küfür ve hakaret ettiği iddiasıyla müşterisini dövdü. Parasını alan taksici aracına binip giderken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İddiaya göre müşteri hakaret ve küfür etmeye başlayınca taksi şoförü de müşterisine yumruk attı. Müşterisini yumrukla yere yıkan sürücü olay yerinden uzaklaştı.
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NTV 14.07.2020 - 12:02| Son Güncelleme : 14.07.2020 - 12:28
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