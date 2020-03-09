Tarihi surlarda selfie tehlikesi

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, ziyaretçilerin ilgi odağı. Eşsiz görüntüsüyle dikkati çeken surların üzerine çıkmak ise yasak. Ancak bu yasak sıkça deliniyor. 'Çıkmayın' uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar tarihi surlarda ölüme davetiye çıkarıyor.
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NTV 09.03.2020 - 10:23| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 10:56
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