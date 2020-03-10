Taşıyıcı anne ilanlarına dikkat! Yasağı internette deliyorlar
Bazı internet sitelerinin taşıyıcı anne adayları ile çocuk sahibi olmak isteyenleri buluşturduğu ve operasyonların yurtdışında yapıldığı ortaya çıktı. Bebek açısından taşıyıcı anneliğin birçok riski var. Bu yöntemi tercih eden aileler hiç beklemedikleri hukuki sürprizlerle karşılaşabilir. Uzmanlar konuya ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...
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10.03.2020 - 10:35| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 11:13
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