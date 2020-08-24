Tatilcilerin araçları küle döndü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın hızla yayıldı. Evleri tehdit eden alevler rüzgarın yön değiştirmesiyle denize doğru ilerledi. Tatilcilerin yol kenarında park ettiği 57 araç kullanılamaz hale geldi. Yangın 3 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınabildi.
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NTV 24.08.2020 - 13:08| Son Güncelleme : 24.08.2020 - 13:20
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