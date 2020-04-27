TBMM nasıl kuruldu?

TBMM'nin kuruluşuyla saltanat yerine milli iradeye dayanan demokratik bir devlet doğuyordu... TBMM kendini Türk milletinin tek temsilcisi sayarak üzerinde oluşacak hiçbir kuvveti kabul etmiyordu. İleride meclis duvarına yazılacağı şekliyle; egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktı. Bu uğurda büyük bedeller ödenmiş ama egemenlik-tam bağımsızlık yolundan geri dönülmemişti... Türk milleti toprağına göz dikmiş, böğrüne çökmüş düşmanı olduğu yerden söküp atacaktı. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktı. TBMM, o azim ve kararlılığın sembolü, vücut bulduğu yerdi. İşte TBMM'nin doğuşunun öyküsü ve egemenliğe giden yol...

NTV 27.04.2020 - 14:00

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