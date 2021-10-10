Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin dostluğu: Yanından ayrılmıyor

Manisa’da temizlik işçisi Mustafa Özdemir’in, ilk işi gününde karnını doyurduğu sokak köpeği, bir an olsun yanından ayrılmıyor. ‘Arap’ adını verdiği sokak köpeğiyle sabah mesaiye birlikte başladıklarını anlatan Özdemir ‘‘Mesai bitene kadar birlikte geziyoruz. Akşam eve beraber gidiyoruz. Maaşı beraber yiyoruz’’ dedi. Hayvanların dövülmesine ve öldürülmesine çok üzüldüğünü analatan Özdemir, herkesi hayvanlara sahip çıkmaya çağırdı.

Haberler - ntv.com.tr 10.10.2021 - 12:47 | Son Güncelleme : 10.10.2021 - 13:08

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