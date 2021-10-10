Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin dostluğu: Yanından ayrılmıyor
Manisa’da temizlik işçisi Mustafa Özdemir’in, ilk işi gününde karnını doyurduğu sokak köpeği, bir an olsun yanından ayrılmıyor. ‘Arap’ adını verdiği sokak köpeğiyle sabah mesaiye birlikte başladıklarını anlatan Özdemir ‘‘Mesai bitene kadar birlikte geziyoruz. Akşam eve beraber gidiyoruz. Maaşı beraber yiyoruz’’ dedi. Hayvanların dövülmesine ve öldürülmesine çok üzüldüğünü analatan Özdemir, herkesi hayvanlara sahip çıkmaya çağırdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.