Ters ev, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

İki oda ve bir salondan oluşan Ters ev'de, yatak odasından mutfağına tüm eşyalar ters duruyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ters ev'de en çok eğlenenler ise çocuklar oluyor. Ters ev'in ziyaretçileri içeride bol bol fotoğraf çektiriyor.

NTV 21.08.2020 - 13:10 | Son Güncelleme : 21.08.2020 - 13:27

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