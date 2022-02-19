Ters yönde kilometrelerce gitti

İstanbul Pendik’te bağlantı yolunda otomobiliyle ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren sürücü insanların hayatlarını da hiçe saydı. Diğer sürücülerin uyarılarını da dikkate almayan sürücü kilometrelerce ilerledi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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