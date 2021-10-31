TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı. Görüntülerin yer aldığı paylaşımda, “Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" denildi.
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Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 21:35| Son Güncelleme : 31.10.2021 - 21:45
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