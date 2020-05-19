Torunu "Ata'nın Kaptanı"nı anlattı: Dedem acemi kaptan değildi

Cumhuriyet'e giden yolun başlangıcı aslında Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıydı. Atatürk ve silah arkadaşları 100 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a, Türkiye'nin kader yolculuğuna çıkarken, onları götüren Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu idi. Durusu'nun öyküsünü torunu anlattı. (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Davut Dede-Bahattin Demir, NTV Haber)

19.05.2020 - 10:33 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 10:55

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