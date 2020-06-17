Trump'ın kullandığı virüs ilacı yasaklandı (Prof. Bülent Tutluoğlu NTV'de anlattı)
Corona virüs tedavisinde kullanılan sıtma ilacıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Son olarak Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, ilacın kullanımına yönelik verdiği onayı geri çekti. Yaklaşık 10 gün önce de ünlü bir tıp dergisinde yayınlanan makale tartışmalara yol açmıştı. Ancak Türkiye'de bu ilaç kullanılmaya devam ediyor. Kendisi de hastalığı atlatan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ilacın niçin kullanıldığını ve tartışmaları NTV'ye değerlendirdi. (Haber: Melike Şahin Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)
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NTV 17.06.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 12:28
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