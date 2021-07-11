Turizmde normalleşme dönemi: Hedef tedbirli ama huzurlu tatil

Aşılamanın hızlanması, kısıtlamaların azalması ve Türkiye’nin kırmızı listeden çıkmaya başlaması turizm sektörünü hareketlendirdi. Turizmciler, müşterilerinin tatillerini en güvenli şekilde geçirmeleri için sıkı tedbirler aldı. NTV ekibi de Ayvalık’a gitti, otellerde aşılamayla birlikte başlayan normalleşme dönemini görüntüledi. Resort Ayvalık Murat Reis Otel Müdürü Reşat Doğantez , ‘‘Ne ile karşı karşıya olduğumuzun çok farkındayız. Aşılamaların hızlanmasıyla beraber hem misafirlerimizin hem de bizim içimiz çok rahat. Aldığımız önlemlerden, iç ve dış denetimlerden taviz vermeden devam ediyoruz’’ diye konuştu. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Cumhur Çatkaya-Hüseyin Eroğlu)

NTV 11.07.2021 - 10:54 | Son Güncelleme : 11.07.2021 - 11:13

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