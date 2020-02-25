Türkiye'de nüfusun yüzde 71'i deprem bölgesinde yaşıyor
Büyük depremin beklendiği İstanbul'da kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar sürüyor. Türkiye'de nüfusun yüzde 71'i deprem bölgesinde yaşıyor. İstanbul’da ise 7 bin 615 binanın acilen yıkılması gerekiyor. Ancak birçok bina yıkım kararı olmasına rağmen yıkılamıyor. Anadolu Yakası İnşaat Mütehitler Derneği Başkan Yardımcısı ve Mimar Ahmet Erkurtoğlu, Ataşehir'de kentsel dönüşüm çalışmasının olduğu noktada, NTV ekibinden Özgür Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
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25.02.2020 - 12:50| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 13:08
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