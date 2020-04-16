Türkiye'de virüsten 1518 can kaybı

Türkiye'de virüs salgını nedeniyle bir günde 115 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı sayısı toplam bin 518 oldu. Bir günde yapılan test sayısı 34 bini geçti. Dün 875 hasta taburcu edildi. Bu, Türkiye'deki salgın sürecinin başından beri en yüksek sayı. İyileşen toplam hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde" dedi.

NTV 16.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:40

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