Türkiye’nin ilk iklim şurası Konya’da devam ediyor
İklim değişikilği ile birlikte tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Konya'da 3 gündür devam eden Türkiye'nin ilk iklim şurasında konu tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Bilim dünyası tehlikenin önüne nasıl geçilebileceğini tartışıyor. Eğer önümüzdeki 3 yıl içinde etkili bir adım atılmazsa, tüm tarım ürünlerinde yüzde 25'lik bir verim düşüşü kaçınılmaz. (Haber: Serkan Kaya - Kamera:Burak Akcan)
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