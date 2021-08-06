Türkiye'nin konuştuğu fedakar işçi NTV'de

Manavgat'ta alevlerin arasında kalan bir arazöz sürücüsü, büyük tehlike atlattı. Yangın Yönetim Merkezi'nden yapılan uyarı anonsuna, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter gelsin su atsın" sözleriyle yanıt verdi. Fedakarlığıyla gündeme gelen Özgür Şimşek, NTV ekibinden Osman Terkan'a konuştu.
Abone ol
Paylaş
NTV 06.08.2021 - 17:03| Son Güncelleme : 06.08.2021 - 17:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.