Türkiye'nin konuştuğu fedakar işçi NTV'de

Manavgat'ta alevlerin arasında kalan bir arazöz sürücüsü, büyük tehlike atlattı. Yangın Yönetim Merkezi'nden yapılan uyarı anonsuna, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter gelsin su atsın" sözleriyle yanıt verdi. Fedakarlığıyla gündeme gelen Özgür Şimşek, NTV ekibinden Osman Terkan'a konuştu.

NTV 06.08.2021 - 17:03 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 17:42

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