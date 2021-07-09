Tuvaletten 50 bin liralık altın çıktı

İstanbul'da evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açan, binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin klozete atarak saklamaya çalıştıkları yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası polis ekipleri tarafından bulundu. Çete lideri olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ç.F.'nin daha önceden 53 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.
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NTV 09.07.2021 - 15:31| Son Güncelleme : 09.07.2021 - 15:39
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