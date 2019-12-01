Ukrayna Havalimanı'nda Türklere kötü muamele iddiası
Ukrayna Odessa Havalimanı’nda bir grup türk vatandaşı nedenini bilmedikleri bir şekilde ülkeye alınmadıklarını söyledi. Havalimanında görüntü çeken ve açıklama yapan bir kişi, “yaklaşık on gün önce geldiğimiz Ukrayna’da bize çok kötü davrandılar. Evraklarımızda bir eksiklik yok. Ülkeye alınmama sebebini sorduğumuzda bize düzgün bir açıklama bile yapılmıyor" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere, geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlarının sınırlarda yaşadığı sorunlar sebebiyle Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Sergey Deyneko ile görüşmüştü.
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