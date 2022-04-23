Umutsuz bir milletin yeniden doğuşu

Tam 102 yıl önce 23 Nisan 1920’de bağımsızlık mücadelesi bir cuma günü öğle saatlerinde Ankara’da Hacı Bayram Cami’nde başlayan yürüyüşle ateşlendi. İşte açıldığı gün vekillerin oturacağı sıraların bile olmadığı, gaz lambasıyla aydınlanan ama bütün bir milleti aydınlatacak ışığın doğduğu ilk Meclis’te ilk gün yaşananlar... (Haber: Özden Erkuş)

Haberler - NTV 23.04.2022 - 10:54 | Son Güncelleme : 23.04.2022 - 11:02

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