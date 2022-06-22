Üsküdar’da minibüs faciası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Üsküdar’da trafikte kalmak istemeyen minibüsçüler, yolcuları durak yerine Şile Otoyolunun ortasında indiriyor. Trafiğin ortasında minibüse binmeye çalışan 65 yaşındaki Fatma Aksu, şoför almayınca tekrar durağa yöneldi. Yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 22.06.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 12:08

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