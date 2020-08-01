Üzerine gelen aracı son anda fark ederek ölümden döndü
Eyüpsultan'da rampada park halindeki otomobiline binen kadın sürücü, yanlışlıkla geri vitese takınca yoldan aşağı toprak alana uçtu. Aracın üzerine geldiğini fark eden bir kişi ölümden kıl payı kurtulurken, yaşanan akıl almaz kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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NTV 01.08.2020 - 11:35| Son Güncelleme : 01.08.2020 - 11:51
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